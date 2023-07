Mercato Milan, le richieste di Pioli: il tecnico rossonero vuole 5 innesti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rientrato ieri dalla vacanze in Grecia, Stefano Pioli è andato subito a Casa Milan per incontrare i dirigenti del Diavolo che stanno lavorando sul mercato. Come riporta stamattina Il Giornale, il tecnico rossonero vuole cinque rinforzi, vale a dire due centrocampisti, un esterno offensivo, un elemento che possa fungere sia da trequartista che da esterno d'attacco e una punta.