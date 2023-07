Mercato Milan: Matteo Gabbia tra Genoa e Frosinone

Il futuro di Matteo Gabbia, nonostante domani partirà regolarmente con il resto del gruppo rossonero per gli Stati Uniti, sarà lontano da Milanello: il giovane difensore, cresciuto nel settore giovanile del Milan, partirà in prestito e su di lui ci sono Genoa e Frosinone. Lo riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina.