Mercato Milan, per Kamara l'interesse è concreto: i rossoneri offrono 12 milioni

Stando a quanto riferito dai colleghi del Corriere dello Sport, l’interesse che il Milan ha mostrato nei confronti di Boubacar Kamara pare essere concreto. Il classe 1999, in forza al Marsiglia e con il contratto in scadenza nel 2022, piace molto a Paolo Maldini e ai suoi collaboratori, tant’è che, la dirigenza rossonera pare abbia proposto al club francese una cifra pari a 12 milioni per averlo fin da subito. Il Marsiglia chiede 20 milioni, ma sa che non potrà tirare troppo la corda dato che fra un anno il giocatore potrebbe liberarsi a zero. Nonostante la sua giovane età, Kamara vanta già 81 presenze e 3 reti nel Marsiglia.