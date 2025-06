Mercato Milan: secondo Tuttosport è attesa per mercoledì l'offerta ufficiale del Bayern Monaco per Leao

vedi letture

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, per mercoledì è attesa la prima offerta ufficiale del Bayern Monaco per Rafeal Leao: i tedeschi dovrebbe mettere sul piatto 60 milioni di euro più una contropartita tecnica ancora da individuare. Nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di Kim, Goretzka e Coman, ma non sarà sicuramente uno di loro tre.

Rafael Leao, dopo essere stato in panchina nella semifinale contro la Germania per un'influenza, ieri è partito ancora dalla panchina nella finalissima della UEFA Nations League che il Portogallo ha vinto contro la Spagna ai tiri di rigore. Il 10 milanista è entrato in campo al 75° minuto ed è stato sicuramente molto propositivo. A decidere la sfida, l'errore dell'ex rossonero Alvaro Morata e la rete di Ruben Neves. Panchina per l'altro giocatore del Milan, Joao Felix.

La pagella di Rafael Leao a cura di MilanNews.it, voto 6.5: "Tra l'esclusione contro il Monza e l'influenza che lo ha tenuto fuori in semifinale, Rafa non giocava da un po'. Nonostante questo al suo ingresso, approfittando anche di squadre più stanche, non ci ha messo troppo ha prodursi nelle sue proverbiali accelerate. Quando ha la palla punta spesso l'uomo, procurando due gialli e creando un paio di occasioni. Ottima intesa con un monumentale Nuno Mendes. Gli manca solo il gol".