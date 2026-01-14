Mercato Milan: si raffredda la pista che porta a Coppola. Il motivo
In merito al mercato di gennaio del Milan, Claudio Raimondi, in collegamento da Milanello a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che si complica il possibile scambio con la Juventus tra Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti: nessuno dei due giocatori, infatti, vuole cambiare maglia in prestito. C'è poi un'altra pista per la difesa del Diavolo che si raffredda, vale a dire quella che porta a Diego Coppola del Brighton, in quanto il giocatore viene ritenuto un po' troppo lento dai rossoneri.
Il Galatasaray non segue solo Youssouf Fofana, ma ha messo nel mirino anche un altro giocatore del Milan: si tratta di Fikayo Tomori che da settimane sta parlando con i dirigenti milanisti del rinnovo del suo contratto che scade nel 2027. L'infortunio di Niclas Fullkrug, che dovrebbe rientrare contro la Roma all'Olimpico il prossimo 25 gennaio, blinda intanto Christopher Nkunku, su cui da tempo è in forte pressing il Fenerbahçe.
