Mercato Milan, Tuttosport: "Rilancio per Fofana: 20 milioni e bonus. Fonseca lo aspetta"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Rilancio per Fofana: 20 milioni e bonus. Fonseca lo aspetta". I rossoneri hanno alzato la loro offerta e ora sono arrivati a 20 milioni di euro più bonus, con la speranza che possa finalmente arrivare il sì del Monaco. Il centrocampista francese ha da tempo un'intesa con il Diavolo e spinge per trasferirsi a Milanello.

Questi i numeri della stagione 2023-2024 di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3