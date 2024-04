Mercato, si scaldano i motori: previsto a breve un incontro col Torino per Buongiorno

vedi letture

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sul mercato in casa Milan, a partire dalla questione difensore centrale. Previsto a breve un incontro con il Torino per parlare di Alessandro Buongiorno. Il capitano granata è un profilo che piace da tempo, aumenterebbe l'esigua colonia italiana in rosa, fondamentale anche in termini di liste UEFA e soprattutto è un profilo che si addice alla filosofia del club: giovane, già rodato per il campionato italiano e destinato a crescere. Si parte da una richiesta di 35 milioni. Ricordiamo che l'estate scorsa il presidente Urbano Cairo diede il via libera per la cessione del giocatore, destinazione Atalanta. Affare che non si è concretizzato per la volontà dello stesso Buongiorno di proseguire al Torino. Secondo l'edizione online del quotidiano il Milan vuole chiudere la questione in fretta, prima di Euro 2024 per evitare il rischio che il prezzo del cartellino si alzi o possa scatenare delle aste di mercato.

Più Zirkzee che Gyokeres

Per quel che riguarda l'attacco, Joshua Zirkzee resta in pole position. La valutazione si aggira sui 50 milioni. Piace anche Viktor Gyokeres, che è blindato dallo Sporting CP da una clausola rescissoria di 100 milioni ma che potrebbe partire per molto meno. Su quest'ultimo c'è già l'interesse di Chelsea e Tottenham che potrebbero dare la possibulità al giocatore dello Sporting CP di fare ritorno in Inghilterra. 25 anni, Gykokeres si è trasferito infatti la scorsa estate dal Coventry.