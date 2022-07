Milan a lavoro anche sulle cessioni: Daniel Maldini all'Hellas, Caldara è vicino allo Spezia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan oltre a lavorare col Bruges per l’acquisto di De Ketelaere prosegue nella propria opera di sfoltimento della rosa. Secondo il Corriere dello Sport questa settimana dovrebbe chiudersi il passaggio di Daniel Maldini all’Hellas Verona, un’operazione che dovrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri. In uscita anche Mattia Caldara, sempre più vicino allo Spezia, così come Bakayoko e Castillejo: il primo ha estimatori in Francia, il secondo in Spagna.