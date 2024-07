Milan, accordo imminente con il Salisburgo per Pavlovic: 18 milioni più bonus

Milan, accordo imminente con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic: 18 milioni più bonus. Questo è quanto raccontato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto in diretta sulla piattaforma streaming Playback.

Secondo i due giornalisti il Milan è a un passo dal difensore serbo. L’accordo con il club austriaco è imminente per 18 milioni di euro fissi. Si stanno inserendo bonus per avvicinarsi alle richieste, il giocatore sta spingendo tantissimo in quanto ha già un accordo con il club rossonero da giorni.