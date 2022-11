Milan, Adli e Bakayoko in uscita a gennaio. Gazzetta: "Entrambi ai saluti, ma per motivi diversi"

In casa Milan potrebbero arrivare due addi nel mercato di gennaio. Si tratta di due centrocampisti, Yacine Adli e Tiemoué Bakayoko. Il primo non è riuscito a ricavare spazio nel reparto rossonero, non è ovviamente una bocciatura ma se lui stesso chiedesse la cessione, potrebbe salutare in prestito. Mentre l’ex Chelsea è ormai ai margini del progetto e considerato un esubero: si cercherà di venderlo a gennaio per risparimiare anche sullo stipendio. A riportare il tutto è La Gazzetta dello Sport.