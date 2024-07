Milan, Adli e Bennacer nel mirino di alcuni club della Saudi League

Yacine Adli e Ismael Bennacer sono finiti nel mirino di alcuni club arabi della Saudi League. Sul centrocampista francese è in pressing l'Al Shabab, che deve però trovare un'intesa con il Milan che per l'ex Bordeaux ascolta proposte solo dai 15 milioni di euro in su. L'algerino ha invece una clausola rescissoria da 50 milioni. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Questi i numeri di Aldi con il Milan nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 24

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE TOTALI: 33

MINUTI IN CAMPO: 1860'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 5

Questi i numeri nella stagione 23-24 di Bennacer con la maglia del Milan:

PRESENZE IN SERIE A: 20

PRESENZE IN EUROPA LEAGUE: 5

PRESENZE TOTALI: 25

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 1335'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 2