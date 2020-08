Milenkovic occupa la prima posizione sul taccuino del Milan alla voce “difensori centrali”. Tuttavia, il giocatore della Fiorentina non è l’unico profilo nel mirino dei rossoneri per il reparto arretrato. Come riporta Tuttosport, infatti, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno valutando anche il norvegese Ajer del Celtic (costa 35 milioni) e il giovane Fofana del Saint-Etienne.