Milan, altro prestito in vista per Lorenzo Colombo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo Colombo sta facendo ottime cose in questa stagione alla Spal. In estate, il giovane attaccante rientrerà a Milanello, ma il suo futuro non sarà con ogni probabilità al Milan: come riporta l'edizione odierna di Tuttosport in edicola stamattina, infatti, il prodotto del settore giovanile rossonero dovrebbe andare ancora in prestito, magari in Serie A questa volta.