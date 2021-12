Milan, anche Christensen tra gli obiettivi: ma è una pista complicata

Dopo l’infortunio di Simon Kjaer, il Milan è pronto a intervenire sul mercato per irrobustire il reparto arretrato di Pioli, il quale dovrà fare a meno del centrale danese per il resto della stagione. I dirigenti rossoneri, però, non hanno ancora deciso che tipo di operazione effettuare, ovvero se puntare su un giocatore in prestito con diritto di riscatto oppure andare su un titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei profili che maggiormente stuzzica l’interesse del Milan è quello di Andreas Christensen, in scadenza con il Chelsea. Il connazionale di Kjaer sarebbe un rinforzo di spessore, ma c’è la problematica dell’ingaggio. I Blues, inoltre, vorrebbero prolungare il suo contratto. Insomma, si tratta di una pista complicata.