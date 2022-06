Milan, Asensio può arrivare ma i costi sono alti. Fra le alternative Ziyech e due profili italiani

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan, sfumato Botman, utilizzerà i soldi previsti come investimento sul mercato per rinforzare la trequarti. Secondo la Repubblica è vivo, seppur complicato, il sogno Marco Asensio del Real Madrid: i Blancos chiedono 25 milioni per il suo cartellino, col giocatore che attualmente guadagna 5 milioni netti ma che per spostarsi ne chiede 7. Insomma la pista esiste ma è difficile da percorrere. Un altro nome è quello di Hakim Ziyech del Chelsea, ma anche in questo caso i costi rappresentano un ostacolo. In Italia i nomi sono quelli di Domenico Berardi del Sassuolo e di Nicolò Zaniolo della Roma.