Milan, anche Bondo in uscita: Udinese e Stoccarda pronte all'asta

Milan, anche Bondo in uscita: Udinese e Stoccarda pronte all'astaMilanNews.it
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Oggi alle 11:24Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Warren Bondo è uno dei nomi in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato: su di lui ci sono Udinese e Stoccarda

Warren Bondo è uno dei nomi in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato. Sul centrocampista francese francese hanno manifestato interesse Udinese e Stoccarda, entrambe pronte ad approfondire i contatti. 

Il club rossonero spera che la concorrenza tra le due società possa favorire un'asta e permettere di incassare una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. 