Milan-Botman: per il difensore del Lilla è pronto un investimento da 30 milioni

Dopo averci provato per tutto il mercato di gennaio, il Milan è pronto a tornare alla carica per Sven Botman, da tempo primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la difesa. Il recente incontro a Casa Milan tra i suoi agenti e i dirigenti milanisti hanno avvicinato ancora di più il giocatore al Diavolo che per il difensore centrale del Lille è pronto ad investire 30 milioni di euro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.