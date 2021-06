Milan-Brescia, fase di stallo sul fronte Tonali

Milan e Brescia non hanno ancora trovato una soluzione per Sandro Tonali. Lo riporta il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulla trattativa per il giovane centrocampista. Il club rossonero è intenzionato a trattenere il giocatore, ma cerca di spuntare uno sconto sul prezzo che vuole Cellino, nonostante l’inserimento del cartellino di Olzer. Il dialogo tra le parti prosegue: il giocatore spinge per restare al Milan.