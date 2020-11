A gennaio gli uomini di mercato del Milan torneranno alla carica per un difensore centrale, possibilmente giovane. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il piano dei dirigenti rossoneri non è cambiato. Anche perché a disposizione c’è ancora quel budget di 15 milioni di euro che era stato stanziato per il rinforzo in questo preciso reparto.