Milan, c'è anche Cambiaso tra i sostituti di Theo Hernandez

Con Theo Hernandez vicinissimo a lasciare il Milan e ad approdare all'Al Hilal, La Gazzetta dello Sport fa il nome dei quattro terzini sinistri che potrebbero sostituirlo. Il preferito resta Destiny Udogie, reduce da una stagione positiva con la maglia del Tottenham culminata con la vittoria da titolare dell'Europa League nella finale di Bilbao contro il Manchester United.

Restano in lista anche Junior Firpo e Maxim De Cuyper. Il primo è stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata trionfale dalla Championship alla Premier League del Leeds e si svincolerà il prossimo 30 giugno; il secondo si è messo in mostra con la maglia del Club Bruges in Champions, dove ha eliminato l'Atalanta.

Secondo la rosea, tuttavia, c'è anche Andrea Cambiaso tra i monitorati del Milan per il dopo Theo Hernandez. Il giocatore è da tempo in uscita dalla Juve ma la pista Manchester City per il momento sembra rallentata. Allegri lo conosce e lo stima ed è per questo che il futuro dell'esterno bianconero potrebbe essere ancora in Italia.