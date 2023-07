Milan-Chukwueze: il Villarreal chiede almeno 10 milioni in più

MilanNews.it

Samuel Chukwueze è un pallino della dirigenza rossonera, non è più un mistero. Arrivare al nigeriano però non è facile a causa della forte resistenza del Villarreal che, a oggi, non si preoccupa del fatto che il contratto del suo giocatore scadrà nel 2024. Il MIlan avrebbe offerto 25 milioni di euro con gli spagnoli che chiedono almeno 10 milioni in più. Cifra che al momento, per un giocatore in scadenza tra meno di un anno, da via Aldo Rossi non vogliono spendere.