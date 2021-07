Milan, ci sono anche le cessioni oltre gli acquisti: valutazioni su Pobega e Hauge

Dopo aver speso oltre quaranta milioni per il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea e l’ingaggio di Mike Maignan dal Lille, i rossoneri stanno per chiudere anche l’acquisto di Sandro Tonali con il Brescia per un’altra ventina di milioni. La dirigenza milanista, inoltre, ha trovato l’accordo con il Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto per Brahim Diaz, ma si pensa anche ad eventuali vendite per bilanciare cessioni e acquisti.

Tra i giocatori in uscita c’è la mezzala Tommaso Pobega, l’anno scorso impegnato con lo Spezia e autore di sei reti stagionali. L’Atalanta è la squadra che si è fatta avanti con maggiore insistenza, oltre a Verona e Samp, e ha cominciato a parlarne con Maldini e Massara. L’offerta dei bergamaschi potrebbe essere di dodici milioni di euro, una cifra che in via Aldo Rossi potrebbero anche considerare. Ma c’è l’idea di mantenere un’opzione sul giocatore per non perderlo totalmente. Negli ultimi tempi si sta parlando dei rimpianti Locatelli e Pessina, così i rossoneri se inserissero un diritto di recompra potrebbero avere ancora voce in capitolo in futuro. L’altro giocatore che potrebbe partire e Samuel Castillejo, per lui ci sono alcuni interessamenti in Spagna. Pure il norvegese Huage sembra avere le valigie pronte. Il Milan per quindici milioni potrebbe pensare al suo addio, e sono arrivati sondaggi decisi da parte di società tedesche. Il Wolfsburg e l’Eintracht di Francoforte ne hanno parlato con i suoi agenti.