Milan, confermato l'interesse per il giovane Berti del Cesena

Difesa ma non solo: come riporta il Corriere dello Sport, lo scouting del Milan sta lavorando pure sugli altri reparti. Già da tempo, ad esempio, i rossoneri hanno messo gli occhi su Tommaso Berti, giovane centrocampista in forza al Cesena. Il direttore sportivo del club bianconero, Moreno Zebi, ha confermato il gradimento della società di via Aldo Rossi per il giocatore 2004.