Milan, contatti continui per Adli. Il punto su Florenzi

Il Milan continua a trattare con il Bordeaux per Yacine Adli, centrocampista classe 2000. La dirigenza rossonera, scrive Gianluca Di Marzio, vorrebbe arrivare ad un intesa nelle prossime ore, ma alle proprie condizioni economiche. Prosegue, poi, anche la trattativa con la Roma per Alessandro Florenzi. Bisognerà trovare l'accordo sulla formula (il Milan lo vuole in diritto, la Roma con l'obbligo), ma le due società potrebbero trovare un compromesso a metà strada con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.