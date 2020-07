Tra i giocatori sotto osservazione per la difesa del Milan della prossima stagione c'è anche Kristoffer Ajer, difensore centrale classe 1998 del Celtis, per cui il club di via Aldo Rossi ha già avviato i primi contatti. Lo riporta il sito di SkySport che riferisce poi che sul taccuino dei rossoneri c'è anche il nome di Dayot Upamecano del Lipsia, il quale ha però una valutazione molto alta.