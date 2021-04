Arrivano conferme sull'interesse del Milan per Khvicha Kvaratskhelia. Come riporta Tuttosport, i rossoneri ci stanno provando in maniera concreta per il giovane esterno sinistro di proprietà del Rubin Kazan. Contatti con l’agente, che nei prossimi giorni sarà in Italia grazie ai rapporti creati in questi mesi proprio con il club rossonero. Sullo sfondo c'è anche la Juventus.