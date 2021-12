Milan, Conti nel mirino dell'Empoli ma prima i toscani devono far uscire qualcuno nel ruolo

Andrea Conti, ormai da tempo fuori dal progetto di Stefano Pioli al Milan, è in uscita e nelle ultime ore sarebbe finito nel mirino dell'Empoli: prima di affondare per il terzino destro rossonero, che ha un contratto in scadenza a fine stagione con il club di via Aldo Rossi, i toscani dovranno però far uscire qualcuno nel ruolo. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.