Milan, De Ketelaere vuole rimanere ma ci sarà spazio in un ipotetico 4-3-3?

© foto di DANIELE MASCOLO

Charles De Ketelaere è uno dei calciatori rossoneri ritenuti in uscita e tra questi forse quello con più mercato con interessi che fioccano dall'Inghilterra ma non solo. Il belga, però, non sembra intenzionato a lasciare il Milan dopo appena un anno: secondo Tuttosport, infatti, tramite il suo agente De Ketelaere ha comunicato al club che vuole dimostrare il suo valore nella prossima stagione. Si vedrà. Intanto ci si chiede anche che ruolo potrebbe avere Charlese se Pioli dovesse adattarsi al 4-3-3: in tal modo il belga perderebbe la posizione preferita di trequartista ma potrebbe essere provato largo sulle fasce come esterno puro.