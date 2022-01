Milan, Diallo non è la prima scelta: ecco perché

Il Milan continua a monitorare la situazione di Abdou Diallo del Paris Saint-Germain. La trattativa, però, non è ancora partita. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, i dirigenti rossoneri apprezzano la duttilità del senegalese, in grado di giocare sia da centrale che da terzino sinistro, ma il prezzo e alcune sue caratteristiche non lo portano a essere la prima scelta per la difesa.