Ante Rebic occupa una delle prime posizioni sulla lista dei partenti stilata dal Milan per il mercato di gennaio. Il croato ha due possibilità: restare in rossonero (difficile) o tornare a Francoforte. Avendo già indossato due maglie in questa stagione, infatti, l’attaccante non può trasferirsi in altre squadre. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Eintracht è ottimista per il ritorno del giocatore.