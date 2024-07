Milan, Emerson Royal in stand by. Rossoneri su Pavlovic: affondo nelle prossime ore

Rinforzato l'attacco con Alvaro Morata, per il quale ormai mancano solo visite mediche e firma, il Milan si concentra sul miglioramento della difesa. Per le corsie esterne piace Emerson Royal, con cui da tempo i rossoneri hanno trovato un accordo. Manca però l'intesa con il Tottenham, vista la distanza tra la richiesta dei londinesi di 20 milioni di euro e l'offerta milanista ferma a 10. Non ci sono stati passi in avanti in questo senso: situazione al momento in stand by.

Il Milan si concentra dunque su altri obiettivi, per migliorare un reparto che è stato uno dei punti deboli della scorsa stagione. Per la zona centrale della retroguardia, il primo nome sulla lista è quello di Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, nelle prossime ore il club di Cardinale cercherà di avvicinarsi alla richiesta del club austriaco inserendo anche dei bonus. In questo caso si parte da una richiesta di 25 milioni di euro. Anche in questo caso l'intesa col giocatore è già stata trovata, mentre quella con la società sembra meno complicata rispetto a quella col Tottenham.

Oltre a Pavlovic nel mirino c'è anche un altro profilo per il reparto arretrato. Parliamo Diogo Leite dell’Union Berlino, che ha confermato di recente il gradimento nei suoi confronti da parte del Milan.