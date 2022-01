Milan Femminile, Tuttosport: "Arriva Guagni, colpo per Ganz"

In merito al mercato del Milan Femminile, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Arriva Guagni, colpo per Ganz". Dopo aver chiuso l'attaccante Martina Piemonte nei giorni scorsi, il club di via Aldo Rossi è vicino a definire anche l'arrivo di Alia Guagni, terzino della Nazionale italiana che ha recentemente lasciato l'Atletico Madrid. L'ufficialità del suo sbarco in rossonero è atteso nei prossimi giorni.