Milan, Fonseca si gioca tutto nel derby. 4 ipotesi in caso di esonero

vedi letture

Tutto in una notte. A poche notti, se ci pensiamo bene, da quella in cui è diventato l'allenatore del Milan. Paulo Fonseca si giocherà il posto in una partita speciale: domenica sera vivrà il suo primo Derby della Madonnina dopo aver assaporato già quello della Capitale in Italia, ma lo farà con un macigno che gli pende sulla testa, perché dovesse perderlo e forse pure pareggiarlo si ritroverebbe dopo poche settimane già con un piede e mezzo - ma diciamo anche tutti e due - fuori da San Siro. Il derby, si sa, non è mai una partita come tutte le altre. A maggior ragione se sei il Milan e ne hai persi sei di fila, cosa mai accaduta nella storia. La stracittadina milanese è una gara che già in passato ha segnato il destino degli allenatori e lo stesso accadrà con Fonseca. Vietato sbagliare.

Le opzioni

Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund attualmente svincolato, ha avuto contatti con Zlatan Ibrahimovic ed era presente sugli spalti di San Siro,a appena dietro il board del Milan, contro il Liverpool; il tedesco potrebbe essere una soluzione in caso si arrivasse all’esonero di Fonseca. Ma non è l’unica pista, visto che ci sono altri allenatori di livello attualmente svincolati, come Maurizio Sarri e Sergio Conceicao. Nelle ultime ore inoltre c’è stato un contatto anche con Thomas Tuchel, allenatore tedesco ex Bayern Monaco e Chelsea. Fonseca si gioca davvero la permanenza in rossonero dopo poche settimane dall’avvio di stagione, il Milan inizia a guardarsi intorno.