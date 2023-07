Milan, Gabbia in uscita: in campo con il Real e poi direzione Villarreal

Matteo Gabbia è in uscita dal Milan, non definitivamente, ma solo a titolo temporaneo: il difensore italiano si unirà al Villarreal in un'operazione che è totalmente slegata da quella che farà fare a Samuel Chukwueze il percorso inverso. Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Gabbia oggi giocherà nell'amichevole contro il Real Madrid (ore 4 italiane, diretta su Sky e Dazn) e poi partirà alla volta della Spagna dove si unirà ai suoi nuovi compagni.