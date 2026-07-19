Milan, Hojbjerg solo dopo le cessioni: Fofana e Loftus-Cheek in uscita
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Il Milan segue Hojbjerg, ma prima di accelerare per un rinforzo in mediana c'è bisogno di sfoltire la rosa a centrocampo
Pierre-Emile Hojbjerg è il nome nuovo per la mediana del Milan, giocatore con il quale il club rossonero ha avuto anche dei primi contatti esplorativi nelle scorse ore tramite i suoi agenti. Prima di accelerare per un rinforzo in quella zona di campo, però, il Diavolo dovrà sfoltire la rosa.
Rabiot e Modric saranno confermati, mentre Jashari e Ricci rappresentano le principali alternative. Amorim nel corso di queste settimane di preparazione valuterà anche Comotto e Musah. Più definita, invece, la posizione di Fofana e Loftus-Cheek, oramai ai margini del progetto e dunque in uscita. Soltanto dopo le prime partenze il club potrà concretizzare l'arrivo di un altro mediano.
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