Milan, Ibra oggi non ci sarà al raduno ma la trattativa prosegue

Stamattina Zlatan Ibrahimovic non sarà a Milanello per il raduno della squadra (ci sarà solo una sessione di tamponi). Serve ancora un po' di tempo per trovare l'intesa sul rinnovo tra lo svedese e il Milan. La trattativa non è ancora chiusa, i rossoneri sperano che Zlatan scenda dalla richiesta di 7 milioni netti, ma non c'è una deadline, infatti si andrà avanti ad oltranza finchè non ci sarà la fumata bianca. Perché Ibra vorrebbe continuare in rossonero ma non c’è ancora l’intesa sulla parte economica. Il Milan nell'ultimo mese ha alzato 2-3 volte sensibilmente l'offerta con bonus e parte fissa arrivando a 6 milioni, ma Ibrahimovic per ora non vuole scendere dalla sua posizione. Nonostante questo c'è ancora fiducia in società. Sulla trattativa ha fatto il punto il suo agente Mino Raiola a SkySport: “Stiamo parlando ma non c’è ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile”, sottolinea l’agente di Ibra. “Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per trovare soluzioni". Oggi inizia la nuova stagione e Ibra non ci sarà, ma ciò non vieta alle parti di trovare un accordo durante la settimana, appena ci sarà la fumata bianca Ibra volerà in Italia dalla Svezia.

Intanto il Milan avanza per Bakayoko, il giocatore è davvero vicino e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accordo con il Chelsea per un prestito oneroso con diritto di riscatto attorno ai 30 milioni. Invece Pepe Reina è ad un passo dalla Lazio, e sarebbe la seconda cessione importante di questa estate dopo la partenza di Ricardo Rodriguez.