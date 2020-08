Milan: Ibrahimovic ad un centimetro dal rinnovo, poi Bakayoko e Diaz

Ci siamo, dopo un mese di trattative il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono davvero vicini. Le parti ieri hanno fatto un ulteriore passo in avanti, riducendo le distanze e trovando quasi un’intesa. Manca davvero poco per la firma e l’ufficialità di Zlatan, e dopo quasi un mese di trattative si è trovata finalmente l’intesa. Ibra è pronto a volare in Italia e cominciare la preparazione insieme alla squadra a Milanello. Ieri infatti è stato il primo giorno di lavoro e oggi ci sarà la prima partitella interna. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic i rossoneri si dedicheranno alle altre operazioni di mercato, con Bakayoko e Brahim Diaz davvero vicini. Il francese sta per tornare dal Chelsea in prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni, mentre il talentuoso classe 1999 Brahim Diaz dovrebbe arrivare in rosa come sostituto di Bonaventura, pure lui in prestito. Si sta lavorando sul diritto di riscatto. Il Milan è fiducioso di mettere a segno i primi due acquisti della stagione dopo il prolungamento di Ibra. Non sarà un mercato di botti come ha assicurato Paolo Maldini in conferenza, ma i rossoneri si rafforzeranno nei reparti giusti: “La scorsa stagione abbiamo messo le basi per la nostra idea di Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra inverno e estate, quest'anno invece ci saranno delle operazioni mirate, non vogliamo illudere i tifosi e non avremo la possibilità di fare dei colpi come nel passato, ma siamo attenti alle occasioni di mercato".