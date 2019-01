Milan, idea Carrasco per l'attacco ma l’ingaggio è da top player

L'ultima idea del Milan per l'attacco è Yannick Ferreira Carrasco, giocatore classe 1993 che attualmente gioca in Cina con la maglia del Dalian Yifang. Il belga è in grado di ricoprire tutti i ruoli in un tridente, caratteristica molto importante per Gattuso, ma non sarà facile convincerlo ad accettare il trasferimento in Italia visto che ora ha ingaggio da top player. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.