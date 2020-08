Secondo quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il contratto preparato per Zlatan Ibrahimovic è modulare, con una base fissa e tanti bonus legati sia ad obiettivi personali, come gol e presenze, sia ad obiettivi di squadra, come per esempio la vittoria dell'Europa League e la qualificazione alla prossima Champions League.