Milan, il Fenerbahce vuole Krunic: per i rossoneri vale almeno 15 milioni

vedi letture

Nei giorni scorsi il Fenerbahce ha mostrato grande interesse per Rade Krunic, presentando al centrocampista bosniaco un'offerta contrattuale molto importante.

Per il Milan, che al momento non ha ricevuto nessun approccio formale dai turchi, Krunic vale una quindicina di milioni; al momento però la volontà del club rossonero è quella di non privarsi dell'ex Empoli perché è considerato un profilo utile ed apprezzato da dirigenti ed allenatore.

Per i rossoneri le priorità sul mercato sono le cessioni degli esuberi e la ricerca di un nuovo difensore centrale per coprire il buco lasciato dalla partenza di Gabbia.