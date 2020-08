Milan, il punto di Gianluca Di Marzio sul mercato dei rossoneri

In casa Milan la priorità resta il rinnovo di Ibrahimovic: la distanza economica tra domanda e offerta non è ancora stata colmata, ma la fiducia dei rossoneri resta alta. A centrocampo si lavora con il Chelsea per il ritorno di Bakayoko, mentre per il ruolo di terzino piace sempre Aurier del Tottenham (Calabria andrà via, confermato invece Conti). Ai saluti Ricardo Rodríguez che andrà al Toro. In difesa l’obiettivo è Milenkovic (la Fiorentina per ora non accetta lo scambio con Paquetà), mentre in attacco c’è già un accordo per il futuro con Rebic, che i rossoneri trattano per acquistare a titolo definitivo (è in prestito fino al 2021) dall’Eintracht Francoforte.