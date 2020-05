Il futuro al Milan di Simon Kjaer è ancora tutto da valutare. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per riscattare il difensore danese dal Siviglia servono 2.5 milioni di euro, ma l’operazione non è affatto scontata. Il giocatore si è messo in bella mostra in questi mesi e spera di restare a Milanello.