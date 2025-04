Milan, il riscatto di Walker non è per nulla scontato: la situazione

Quale sarà il futuro di Kyle Walker? Il difensore inglese, arrivato in prestito a gennaio dal Manchester City, può essere preso a titolo definitivo dal Milan pagando 5 milioni di euro al club inglese, ma il suo riscatto non è per nulla scontato. Anzi, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, con la squadra rossonera fuori dalla prossima Champions League lo scenario più probabile è il ritorno in Inghilterra al termine di questa stagione.

Attualmente, Walker è ai box a causa della frattura al gomito destro rimediato nei giorni scorsi in allenamento a Milanello. Ecco il comunicato del Milan: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".