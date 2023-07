Milan, il ritiro inizia con tante novità. E presto ne arriveranno altre

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante cose sono cambiate da quando, cinque settimane fa, il Milan salutava la stagione 2022-2023 a San Siro battendo per 3-1 l'Hellas Verona. Oggi i rossoneri cominceranno la stagione 2023-2024 con il raduno a Milanello con tantissime novità, a cominciare da alcune enormi ed evidenti assenze: non ci saranno, infatti, le 'vecchie anime' del club Paolo Maldini, Frederic Massara, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali.



I presenti

A guidare il club ci sono, da un mesetto, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che aiuteranno Stefano Pioli nella parte sportiva, ispirati dal milanismo di Franco Baresi, il quale collaborerà più attivamente sul campo col resto dello staff. Il tecnico rossonero, quest'oggi, potrà contare sulla seguente lista di calciatori:

Portieri: Sportiello, Mirante, Vasquez, Jungdal

Difensori: Calabria, Florenzi; Caldara, Gabbia, Tomori

Centrocampisti: Adli, Bennacer (recupererà dall'infortunio a Milanello), Krunic, Loftus-Cheek, Pobega.

Attaccanti: Daniel Maldini, Messias, Origi, Rebic, Romero.



I prossimi

A questo gruppo, si aggiungerà presto Christian Pulisic, il quale dovrebbe arrivare a Milano entro metà settimana per svolgere le visite mediche e firmare ufficialmente con il Milan. Lo statunitense potrebbe presto essere seguito da altri nuovi acquisti: i principali indiziati, in questo momento, restano il centrocampista Tijani Reijnders dell'AZ Alkmaar e l'esterno Samuel Chukwueze del Villarreal, anche se i nomi sul tavolo di Furlani sono tanti e le trattative ancora in corsa. I calciatori impegnati a giugno con le nazionali si uniranno alla rosa direttamente nella tourneé americana della prossima settimana.