Milan, il ritorno di Bakayoko e la permanenza di Pobega: il punto

Oltre al trequartista, la punta e l’esterno destro, il Milan ad agosto si concentrerà anche nel rinforzare la linea mediana. La dirigenza rossonera sta lavorando per riportare Bakayoko in rossonero, ma potrebbe essere un’operazione da fine mercato, con la formula e gli incastri giusti con il Chelsea.

Inoltre stanno aumentando le quotazioni di Tommaso Pobega. Le richieste per lui sono tante, ma i rossoneri potrebbero tenerlo in rosa. Bennacer e Kessie partiranno per la Coppa d’Africa tra gennaio e febbraio dunque il Milan dovrà farsi trovare preparato in un periodo cruciale dell’anno.

Il Milan valuta anche altri profili giovani, soprattutto in Francia e Belgio.