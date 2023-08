Milan in attesa di proposte anche per Lazetic: probabile un nuovo prestito

Marko Lazetic è rientrato questa estate al Milan dopo il deludente prestito in Austria all'Altach. Il suo futuro non sarà in rossonero e il club di via Aldo Rossi è in attesa di proposte anche per lui: con ogni probabilità, per l'attaccante serbo si prospetta una nuova cessione a titolo temporaneo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.