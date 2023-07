Milan in pressing su Reijnders e Musah: i rossoneri provano a chiudere

Il Milan è molto attivo sul mercato ed è al lavoro per un doppio colpo in mezzo al campo: dopo aver preso Loftus-Cheek dal Chelsea, i rossoneri sono infatti in forte pressing per prendere i centrocampisti Reijnders e Musah rispettivamente da AZ Alkmaar e Valencia. Per il primo sono pronti 18 milioni di euro, mentre per l'americano una ventina di milioni. Lo riferisce Il Giornale in edicola oggi.