Milan interessato a Ekitiké? Il francese avrebbe espresso il suo desiderio

Tra i giocatori che non dovrebbero far parte della rosa del PSG nella prossima stagione, figura Hugo Ekitiké. L'attaccante è infatti reduce da una stagione deludente a Parigi - con 32 presenze, 4 gol e 4 assist - e non sembra essere una delle prime scelte di Luis Enrique in vista della stagione appena iniziata.

Nel corso dell'estate, il suo nome è stato accostato all'Eintracht Francoforte per facilitare l'arrivo di Kolo Muani. Ultimamente, invece, è stato sondato dal Milan come possibile alternativa a Giroud. Al di là di come potrebbero andare le trattative con questi due club, il diretto interessato ha espresso una chiara volontà. Come riporta L'Equipe, l'attaccante preferirebbe restare in Ligue 1 e nello specifico andare a giocare al Lens.