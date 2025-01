Milan, interesse per Antonio Silva: se parte Tomori serve un altro centrale

Il futuro di Fikayo Tomori potrebbe essere nuovamente accanto a Pierre Kalulu: anche il centrale inglese rossonero potrebbe presto diventare un calciatore della Juventus. I bianconeri hanno di fatto trovato l'intesa con il Milan per un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni più bonus, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport. A essere decisiva sarà la volontà del giocatore che non aveva intenzione di salutare i rossoneri in questa finestra, dal momento che a Milano si trova molto bene.

Se dovesse partire, il Milan potrebbe non rinforzarsi solo con Walker: il terzino del City può fare il centrale all'occorrenza ma non lo ha mai fatto a quattro. Risolta la questione con il City, arriverà indipendentemente da Tomori. In aggiunta la dirigenza rossonera pensa anche a un nuovo centrale: in questo senso è da registrare l'interesse per Antonio Silva che ha le caratteristiche di difensore veloce che piacciono a Conceicao e che è assistito da Jorge Mendes. Il problema è che il Benfica non vuole cederlo e lo ha già protetto con una clausola da 100 milioni: i rossoneri sono disposti solamente a un prestito con diritto che al momento sembra irraggiungibile.