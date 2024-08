Milan, Jovic è ora diventato un caso: dal rinnovo alla cessione, il punto

Il Milan ed il caso Luka Jovic. Dopo la scorsa stagione, tutto sommato positiva, la dirigenza rossonera ha deciso di premiare l'attaccante serbo prolungandogli di un anno il contratto affidandogli anche la gloriosa maglia numero 9 del Milan lasciata in eredità da Olivier Giroud.

L'esordio di due sabati fa contro il Torino, però, è stato deludente al punto che Paulo Fonseca contro il Parma ha deciso di schierare da prima punta Noah Okafor, non che poi lo svizzero abbia ben figurato. Una chiara bocciatura che ha anche cambiato il futuro di Luka Jovic in rossonero, perè ad oggi il serbo non è sicuro di giocare (ancora) nel Milan.

Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, l'ex Fiorentina è stato messo sulla lista dei partenti insieme ad Ismael Bennacer, ma la sua volontà è chiara, nonostante si siano mosse per lui diverse squadre spagnole: vuole restare al Milan. Il quotidiano ha infatti scritto che l'attaccante "attraverso il suo agente Ramadani, ha fatto sapere di volersi ancora giocare le sue carte in rossonero, comprendendo anche il rischio di essere escluso dalla lista per la Champions League. Tutto, comunque, si deciderà nelle prossime ore, quando i sette giorni della creazione di Ibrahimovic saranno terminati. A meno di clamorosi colpi di scena da ultimo giorno, dunque, il Milan ha completato il suo calciomercato estivo".